Популярная певица Тина Кароль показалась перед фотографом в кокетливом платье

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль всегда отличалась отменным чувством вкуса и прослыла как "икона стиля". Звезда большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа. А недавно на фан-странице, посвященной звезде, опубликовали очаровательное архивное фото молодой артистки, которую многие помнят по красивым чувственным песням.

На архивном фото Тина еще совсем юная, только в начале своего творческого пути. Она весело позирует фотографу, стоя в толпе людей, и сложив руки на боках. Перед камерой красотка появилась в кокетливом красном платье с белыми горошками интересного фасона, которое подчеркнуло упругие формы звезды. Ее длинные светлые волосы распущены и мягкими локонами спадают на плечи, а на лице легкий макияж и ослепительная улыбка.

В подпсии к кадру говорится: "После какой песни вы узнали о Тине?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать архивное фото Кароль, засыпая ее комплиментами и вспоминая ее первые песни, которые всем запомнились. "Ноченька", "I feel good" на Новой волне", "Такая красивая", "Новая волна. А просто о Тине еще на караоке на Майдане и в Экваторе", "Наверное, "Выше облаков". Давно это было", "К Тине любовь с первого взгляда, на Новой Волне 2005 года. И стала везде ее искать, чтобы послушать ее голос и исполнение песен", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, горячая украинская певица Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

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