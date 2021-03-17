Украинцы резко раскритиковали Тину Кароль за чересчур откровенный образ

Популярная украинская певица устроила челлендж по мотивам своей новой песни «Скандал». Соответствующее видео появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на кадрах Тина предстала в максимально дерзком образе. Певица сидит на спине наклонившегося мужчины, будто на троне. Она скрестила ноги и уверенно уперлась рукой в бок.

Наряд артистки тут же приковал к себе внимание зрителей. Для видео Кароль примерила соблазнительный черный боди с полупрозрачными вставками и черные колготы. При этом, благодаря полупрозрачной ткани в отдельных частях наряда, можно заметить, что на Кароль нет нижнего белья.

На видео певица дерзко смотрит в камеру и уверенно поет отрывок из своей песни.

Прочем, не всем украинцам понравился такой вызывающий образ артистки. В комментариях к ролику появилось много недовольных.

«Капец образы, чем дальше, тем меньше одежды», «Уже пора остановиться», «Вот именно это что-то не то», «Тина, вы мне всегда нравились, в вас есть природная женственность и сексуальность. Но зачем эти минимализмы в одежде?», «И как тебя, Тина воспринимать всерьез. Что ты этим хочешь сказать? Наверное что ты лучшая и находишься выше всех», «Сыну будет стыдно», «Тина вам не кажется, что вы хотите Марув переплюнуть», «Никакой индивидуальности все под одну гармошкууу противно», «Порноактриса? Или певица? А вы слышали голос?», - пишут люди.

Напомним, непокорная Кароль в кожаной куртке показала, как умеет веселиться.

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