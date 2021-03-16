Известная певица, тренер вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль покорила страстным образом в кожаных штанах и рокерской куртке

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек Тины в Инстаграм появилось фото с шоу «Липсинк Батл». Для второго эфира Тина выбрала образ рок-звезды. Она оделась во все черное, спрятав под курткой мини-топ.

На сцене красотка держала гитару, что окончательно превратило ее в рок-звезду.

«В минувшие выходные на канале "1+1" прошел второй выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл". Ведущей проекта является Тина Кароль. На шоу артистка появилась в эффектном образе total black. На ней был прозрачный корсет с черным лифом, в котором декольте выглядело очень соблазнительно. Также на звезде были лакированные прямые брюки и черные туфли на шпильке», - подписали фото авторы аккаунта.

"Кайф", - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Тина Кароль решилась на ребрендинг своего творческого образа. Она заявила, что отныне будет дерзкой.

Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила страстным образом в красном кожаном платье. Певица подчеркнула свою стройную фигуру для съемок в первом эпизоде "Вокальных боев". Волосы артистка распустила и аккуратно уложила на плечи.

Напомним, что Тина Кароль в корсете с декольте не постеснялась показать фигуру: "К нам богиня сошла".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль поразила кадрами повседневной жизни, чем занимается звезда вне сцены: "У Вас четыре "да".

Также Politeka писала, что Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?".