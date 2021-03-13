Популярна українська співачка Тіна Кароль в костюмі з корсетом постала в новому зухвалому іміджі

Не так давно стало відомо, що зірка стала учасницею популярного шоу «Ліпсінгбатл», де буде вражати публіку досить сміливими і різкими образами. За попередні ефіри Тіна не тільки стала гаряче обговорюваною персоною, але ще і довела, що не стоїть на місці.

Все частіше артистка відходить від класичних образів скромниці і одягає досить нетипові і сміливі вбрання. Цього разу Кароль з яскравим макіяжем на обличчі і акцентом на очі, похвалилася зухвалим образом в костюмі з чорним напівпрозорим корсетом і у вузьких брюках.

Також не залишилося без уваги і глибоке декольте Кароль, яке вона сама виставила напоказ, знімаючи ролик для розділу Сторі в Instagram якщо ж раніше Тіна максимально приховувала себе від сторонніх очей, то тепер помітно сміливіше приміряє вузькі лосини, шкіряні костюми або такі корсети.

Також ще одному знімку Кароль показала свою чуттєву сторону і в черговий раз нагадала, що може бути дуже пристрасною. Співачка завмерла перед камерою в білому ліфчику у вигляді топа на тонких лямках і з глибоким декольте, яке так і приковує до себе увагу.

"Сердечникам не можна таке на ніч, лайкати", "ооо знову збираємо пісню мені вже подобається«," стає все гаряче і гаряче!", "Тіна ГРИГОРІВНА, ви занадто ідеальні», «хуліганка-Тіна», «Ну дала спеку Тіна», «до нас Богиня зійшла з Олімпу», «які красиві слова, відразу бачу нову пісню, це черговий розрив», - пишуть люди.

Нагадавши, чуттєва Кароль в одній кофті показала свої головні таланти: "як Вітні Х'юстон!".

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