Популярная украинская певица Тина Кароль в костюме с корсетом предстала в новом дерзком имидже

Не так давно стало известно, что звезда стала участницей популярного шоу «Липсингбатл», где будет поражать публику довольно смелыми и резкими образами. За предыдущие эфиры Тина не только стала горячо обсуждаемой персоной, но еще и доказала, что не стоит на месте.

Все чаще артистка отходит от классических образов скромницы и надевает довольно нетипичные и смелые наряды. В этот раз Кароль с ярким макияжем на лице и акцентом на глаза, похвалилась дерзким образом в костюме с черным полупрозрачным корсетом и в узких брюках.

Также не осталось без внимания и глубокое декольте Кароль, которое она сама выставила напоказ, снимая ролик для раздела Стори в Инстаграм если же ранее Тина максимально скрывала себя от посторонних глаз, то теперь заметно смелее примеряет узкие лосины, кожаные костюмы или такие корсеты.

Также еще одном снимке Кароль показала свою чувственную сторону и в очередной раз напомнила, что может быть очень страстной. Певица замерла перед камерой в белом лифчике в виде топа на тонких лямках и с глубоким декольте, которое так и приковывает к себе внимание.

«Сердечникам нельзя такое на ночь, лайкать», «ооо снова собираем песню мне уже нравится», «Становится всё горячее и горячее!», «Тина Григорьевна, вы слишком идеальны», «Хулиганка-Тина», «Ну дала жару Тина», «К нам Богиня сошла с Олимпа», «Какие красивые слова, сразу вижу новую песню, это очередной разрыв», - пишут люди.

Напомним, чувственная Кароль в одной кофте показала свои главные таланты: "Как Уитни Хьюстон!".

Как сообщала Politeka, неприятное ЧП на концерте Тины Кароль, певица не смогла сдержать эмоций: "Вы думаете, им сойдет это с рук?"..

Также Politeka писала, что Тина Кароль внезапно устроила знойный стриптиз, снимая с себя последнее: "Меня долго просить не стоит...".