Популярна співачка, телеведуча і безнес-леді показала, як проходить її день, просто знявши на камеру все, що відбувається

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram зірка оприлюднила відео"День з Тіною Кароль". Захоплюючу подорож з гримерок у фотостудії показала знаменитість в невеликому захоплюючому відео.

У пості до відео Тіна написала, що взяла з собою камеру, і ось, що з цього вийшло. Зірка намічає план намічених справ, розповідаючи про них помічниці. Після чого дівчата відправляються в дорогу. Тіна потрапляє в студію для фотосесій, де знімається для свого кліпу і його реклами в "шпигунському" костюмі.

Далі її плани-відвідування примірювальної, де створюють вбрання для Тіни. Вона вперше з'являється в червоній шкіряній сукні, в якій з'явилася на останньому ефірі "Голосу". Неймовірно красива, в примірювальній не встояли від того, щоб не кинути Тіні комплімент, молода людина за кадром каже: "Тіна, у Вас чотири "так"". Збентежена Тіна повторює фразу, крутиться біля дзеркала милуючись і демонструючи точену талію і вигини, які підкреслює наряд.

Після чого Тіна забирає наряд і вже ввечері сідає в машину, щоб повернутися додому.

Шанувальники вражені красою і захоплюючим днем Тіни Кароль, в коментарях тут же з'явилися фоловери, які оспівують красу і таланти свого кумира.

"Ну, богиня, що ще можна тут сказати! 😍", " Шикарна 😍", "Тhe best 😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️", " Класна...так щиро всім говорить спасибі ❤️", " ААА, день з Тіною Кароль🤤 😋 🥰", "Краща", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка влаштувала скандал на "Голосі країни", Кароль мовчати не стала: "не гаразд, а спасибі!".

Як повідомляла Politeka, Страсна Кароль в червоному шкіряному вбранні похвалилася ідеальною фігурою: перші кадри з "Голосу країни".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль в корсеті з декольте не посоромилася показати фігуру: "до нас богиня зійшла".