Популярная певица, телеведущая и безнес-леди показала, как проходит ее день, просто сняв на камеру все, что происходит

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм звезда обнародовала видео "День с Тиной Кароль". Увлекательное путешествие из гримерок в фотостудии показала знаменитость в небольшом увлекательном видео.

В посте к видео Тина написала, что взяла с собой камеру, и вот, что из этого вышло. Звезда намечает план намеченных дел, рассказывая о них помощнице. После чего девушки отправляются в путь. Тина попадает в студию для фотосессий, где снимается для своего клипа и его рекламы в "шпионском" костюме.

Далее ее планы - посещение примерочной, где создают наряды для Тины. Она впервые появляется в красном кожаном платье, в котором появилась на последнем эфире "Голоса". Невероятно красивая, в примерочной не устояли от того, чтобы не кинуть Тине комплимент, молодой человек за кадром говорит: "Тина, у Вас четыре "да"". Смущенная Тина повторяет фразу, крутится у зеркала любуясь и демонстрируя точеную талию и изгибы, которые подчеркивает наряд.

После чего Тина забирает наряд и уже вечером садится в машину, чтобы вернуться домой.

Поклонники поражены красотой и увлекательным днем тины Кароль, в комментариях тут же появились фолловеры, которые воспевают красоту и таланты своего кумира.

"Ну, богиня, что ещё можно тут сказать! 😍", " Шикарная 😍", "The best 😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️", " Классная...так искренне всем говорит Спасибо ❤️", " Ааа, день з Тіною Кароль🤤😋🥰", "Лучшая", - написали поклоники.

Напомним, что подопечная Монатика устроила скандал на "Голосі країни", Кароль молчать не стала: "Не ладно, а спасибо!".

Как сообщала Politeka, страстная Кароль в красном кожаном наряде похвалилась идеальной фигурой: первые кадры с "Голоса країни".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в корсете с декольте не постеснялась показать фигуру: "К нам богиня сошла".