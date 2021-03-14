Известная певица и тренер музыкального шоу "Голос країни" Тина Кароль покорила страстным образом в красном кожаном платье

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм звездная певица, которая считается одной из самых популярных в Украине, предстала в наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Для первого эпизода "Вокальных боев" Тина Кароль надела красное по фигуре кожаное платье, волосы распустила и аккуратно уложила на плечи. Томный взгляд тренера команды молодых исполнителей обезоружил поклонников и зрителей шоу.

Тина Кароль на фото стоит возле кресла с красной кнопкой, которое хорошо знают любители шоу. Она положила одну руку на подлокотник своего кресла, а ножки в изумительных ярко-синих босоножках поставила одни перед другой.

Образ певицы отточен будто выгравирован, четкие линии и изгибы не оставили равнодушными поклонников. Фото тут же "утащили" к себе на страничку в фан-аккаунт певицы, где есть возможность поделиться эмоциями, вызванными новым образом.

"О my God🔥🔥🔥🔥", "Смотрим", "Такие глаза, сразу песню вспомнила: "Как бесконечная история... двигайся Таня, зажигай Таня!"💔", "Все супер...", "Наша лучшая 🔥", "Кокетка-конфетка 😍😄✋", "Гарний ефір", - написали поклонники Тины.

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