Певица Тина Кароль обескуражила необычным нарядом - публика аж завизжала
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней звезды в Инстаграм опубликовали новое видео с ее последнего концерта, который состоялся в Запорожье (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Тина появилась на сцене в "беременном" платье - очень широком светлом наряде, похожем, скорее, на накидку. Публика с восторгом встретила певицу, из зала доносились крики и аплодисменты. Фанаты устроили теплый прием артистке, организовав флешмоб с плакатами.
"Рады встрече", - было написано на листках бумаги, которые люди подымали вверх и качали руками в такт.
Пользователи с жаром обсудили увиденное, в том числе и наряд Тины. У некоторых, на фоне слухов о романе певицы с коллегой Даном Баланом, разыгралась фантазия:
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"Такие концерты как полюс притяжения..."
"А кто подскажет что это за накидка-платье у Тины? Это с какого-то клипа?)" - "Нет. Это специально для этого тура создали и для этой песни"
"Ну наконец-то, ФанТина раскачалась!!"
"Было очень круто❤️Тина космос😍 эмоции через край🔥"
До этого мы рассказывали о неприятном инциденте, произошедшем с Кароль на концерте в Херсоне. Когда она пела на сцене, внезапно пропал звук. Заминка вышла из-за технических неполадок. Артистка не растерялась и начала общаться с залом.
"Чем, вы думаете, я буду заниматься после концерта?", - спросила она у зрителей.
"Скандалить!", - выкрикнул кто-то из зала.
Напомним, томная Кароль в белье показала, как выглядит настоящая страсть: "Нельзя такое на ночь...".
Также Politeka писала, что особняк Кароль со спортзалом и садом под Киевом сняли с высоты, размеры поражают: "Стал еще больше".