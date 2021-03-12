Певица Тина Кароль обескуражила необычным нарядом - публика аж завизжала

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней звезды в Инстаграм опубликовали новое видео с ее последнего концерта, который состоялся в Запорожье (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Тина появилась на сцене в "беременном" платье - очень широком светлом наряде, похожем, скорее, на накидку. Публика с восторгом встретила певицу, из зала доносились крики и аплодисменты. Фанаты устроили теплый прием артистке, организовав флешмоб с плакатами.

"Рады встрече", - было написано на листках бумаги, которые люди подымали вверх и качали руками в такт.

Пользователи с жаром обсудили увиденное, в том числе и наряд Тины. У некоторых, на фоне слухов о романе певицы с коллегой Даном Баланом, разыгралась фантазия:

"Я сначала подумала что там написано Дан+Тина😂😍😍❤️"

"Такие концерты как полюс притяжения..."

"А кто подскажет что это за накидка-платье у Тины? Это с какого-то клипа?)" - "Нет. Это специально для этого тура создали и для этой песни"

"Ну наконец-то, ФанТина раскачалась!!"

"Было очень круто❤️Тина космос😍 эмоции через край🔥"

До этого мы рассказывали о неприятном инциденте, произошедшем с Кароль на концерте в Херсоне. Когда она пела на сцене, внезапно пропал звук. Заминка вышла из-за технических неполадок. Артистка не растерялась и начала общаться с залом.

"Чем, вы думаете, я буду заниматься после концерта?", - спросила она у зрителей.

"Скандалить!", - выкрикнул кто-то из зала.