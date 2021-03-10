Популярная украинская певица Тина Кароль покорила поклонников томным образом в соблазнительном белом наряде
На ночь глядя звезда решила порадовать своих преданных фанатов новым горячим фото, которое она опубликовала в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Кароль показала свою чувственную сторону и в очередной раз напомнила, что может быть очень страстной. Певица замерла перед камерой в белом лифчике в виде топа на тонких лямках и с глубоким декольте, которое так и приковывает к себе внимание.
Кароль наклонилась вперед, слегка откинув голову и приоткрыв рот, что придало ее образу нотку томности.
Однако, еще более атмосферной фотографию сделал приглушенный красноватый свет, который тут же наполнил снимок страстью.
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«А роза любить его хотела, но суть угрозы - поломать шипы о тело», - подписала снимок певица.
Ее поклонники пришли в восторг от этого кадра и тут же принялись засыпать Кароль комплиментами.
«Сердечникам нельзя такое на ночь, лайкать», «ооо снова собираем песню мне уже нравится», «Становится всё горячее и горячее!», «Тина Григорьевна, вы слишком идеальны», «Хулиганка-Тина», «Ну дала жару Тина», «Эта Богиня сошла с Олимпа», «Какие красивые слова, сразу вижу новую песню, это очередной разрыв», - пишут люди.
Напомним, чувственная Кароль в одной кофте показала свои главные таланты: "Как Уитни Хьюстон!".
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