Популярная украинская певица Тина Кароль покорила поклонников томным образом в соблазнительном белом наряде

На ночь глядя звезда решила порадовать своих преданных фанатов новым горячим фото, которое она опубликовала в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кароль показала свою чувственную сторону и в очередной раз напомнила, что может быть очень страстной. Певица замерла перед камерой в белом лифчике в виде топа на тонких лямках и с глубоким декольте, которое так и приковывает к себе внимание.

Кароль наклонилась вперед, слегка откинув голову и приоткрыв рот, что придало ее образу нотку томности.

Однако, еще более атмосферной фотографию сделал приглушенный красноватый свет, который тут же наполнил снимок страстью.

«А роза любить его хотела, но суть угрозы - поломать шипы о тело», - подписала снимок певица.

Ее поклонники пришли в восторг от этого кадра и тут же принялись засыпать Кароль комплиментами.

«Сердечникам нельзя такое на ночь, лайкать», «ооо снова собираем песню мне уже нравится», «Становится всё горячее и горячее!», «Тина Григорьевна, вы слишком идеальны», «Хулиганка-Тина», «Ну дала жару Тина», «Эта Богиня сошла с Олимпа», «Какие красивые слова, сразу вижу новую песню, это очередной разрыв», - пишут люди.

Напомним, чувственная Кароль в одной кофте показала свои главные таланты: "Как Уитни Хьюстон!".

Как сообщала Politeka, неприятное ЧП на концерте Тины Кароль, певица не смогла сдержать эмоций: "Вы думаете, им сойдет это с рук?"..

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