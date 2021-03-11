Певица расширяет свои владения

Как сообщает Politeka.net журналисті смогли снять особняк Тины Кароль в Зазимье с высоты птичьего полета. Видео доступно на YouTube - Страна ua.

Тина Кароль живет в шикарном большом доме вдвоем с сыном Вениамином под Киевом.

Недавно Тина расширила свой двор, вглубь, соединив соседний участок отгородившись округ высоким забором. Вокруг ее поместья стали появляться многоквартирные дома и магазинчики. По словам местных жителей, ранее тихое село Зазимье, окруженное лесом превратилось в шумный городок со строительством, под которое вырубаются лесные насаждения.

А на узких поселковых дорогах стали появляться пробки при выезде на трассу, которая ведет в Киев.

Поместье Тины Кароль занимает площадь около 350 кв.м находится недалеко от проезжей части. Дом оснащен по последнему слову техники, а прорабом в нем была сама певица.

Тут есть камин, несколько спален, зимний сад и спортзал для тренировок. Кроме того Тина обустроила специальное место для репетиций.

Для детской Тина оборудовала весь второй этаж, а под крышей разместила окна, через которые можно любоваться небом.

В особняке есть гараж на три авто, футбольное поле и место для барбекю. Садом занимается сама Тина.

Дом, который решила расширить Тина Кроль приобрел для супруги покойный супруг в 2007 году. После смерти любимого Тина не стала продавать усадьбу, а достроила ее, и теперь живет в особняке вместе с Вениамином.

Стоит сказать, что в одном из интервью Тина Кароль призналась, что обустроила дом так, как этого хотел ее супруг. На самом почетном месте находятся их особенные вещи, свадебные бокалы, рушник, свечи...

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