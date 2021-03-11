Тина Кароль показала украинцам, как проходили съемки ее клипа, для которого она примерила соблазнительный образ

Недавно звезда выпустила музыкальное видео на песню «Скандал», которая буквально покорила ее поклонников. В новом посте на своей странице в Инстаграм певица решила поделиться кадрами со съемок этого клипа, сообщает Politeka.net.

На видео перед поклонниками певицы предстал непростой процесс постановки клипа. В кадре можно увидеть, как Кароль сидит на стуле в обтягивающем черном наряде, который делает ее похожей на шпионку из голливудского фильма. Вокруг нее суетятся люди, которые выбирают правильное расположение камер и показывают певице, как она должна двигаться в кадре.

«Посмотрим вместе второй backstage с клипа? Какой момент понравился больше всего?», - поинтересовалась Кароль у своих подписчиков.

Люди тут же принялись комментировать ее пост.

«Когда глаза Тины Кароль в кадре крупным планом, я перестаю дышать...», «Обалденная», «Прекрасно», «Кто-то нам уже обещал Закулисье Тины Кароль», «Мы ждали закулисье Тины Кароль от одного молдавского кота», «Умерла. Разве можно так разрывать сердца?», «Костюм просто огонь. Очень понравился», «Тиночка вы трудяжка! За то и вас любим!», - пишут люди.

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