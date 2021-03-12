Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников хорошей новостью
Фанаты артистки пришли в восторг от ее неожиданного заявления на одном из недавних выступлений. Видео с соответствующим фрагментом было опубликовано на одной из фан-страниц Кароль в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На кадрах певица обращается к залу с важной новостью.
«По секрету: у меня скоро будет выступление на «Липсинк баттл» и там будет премьера одной песни…И меня попросили записать одну вещь. Можно мы сделаем это вместе?», - поинтересовалась звезда, после чего начала снимать себя и зрителей на камеру смартфона.
Судя по довольному смеху, Кароль осталась довольная восторженной реакцией зала на ее новость.
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«Скоро нас ждут сюрпризы», - говорится в подписи к видео.
В свою очередь, фанаты певицы не скрывают радости в связи с предстоящей премьерой новой песни.
«Мы в ожидании», «Тина – красотка!», «Ждем», «Опа скоро в тик токе новинка», - пишут в комментариях к видео.
До этого мы рассказывали о неприятном инциденте, произошедшем с Кароль на концерте в Херсоне. Когда она пела на сцене, внезапно пропал звук. Заминка вышла из-за технических неполадок. Артистка не растерялась и начала общаться с залом.
Поклонники предположили, что после концерта певица будет "скандалить".
Напомним, Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом впервые появилась в "беременном" платье: "Ну наконец-то...".
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Также Politeka писала, что особняк Кароль со спортзалом и садом под Киевом сняли с высоты, размеры поражают: "Стал еще больше".