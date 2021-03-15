"Ну, мати, ну, найкраща!"

Співачка Тіна Кароль викликала ажіотаж в Мережі, розкріпачившись перед камерою

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео - перший live-перформанс хіта "Скандал" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На перших секундах співачка постала в досить-таки пікантній позі. Тіна лежала на підлозі, закинувши ноги на спинку стільця. При цьому на ній було чорне плаття зі сміливими вирізами: не надівши ліфчика, Кароль звела з розуму ніжними лініями своїх "округлостей". Розріз знизу до пояса також чіпляв погляд.

Користувачі з жаром обговорили побачене. Крім компліментів, публіку схвилювала підводка до "Скандалу", в якій Кароль, нібито свариться з "коханим" Даном Баланом через його зради. Як відомо, парі давно приписують роман, правда, ні він, ні вона, його не підтверджували, але й не спростовували.

"тільки Тіна своїми лайф виступами може затьмарювати свої ж записи пісень і кліпи, ось правда🤤 найкраща!"

"грандіозно!🔥"

"Ну мати, ну найкраща 👏🔥"

"Це просто пожежа! 😍 🔥 Поверніть мій дар мови 🥵 🤤"

"Занадто крутий шкандаль 💔"

"Виступ шикарний, але, блін, навіщо був цей дебільний діалог перед ним?" - "про нібито бабія Балана, який нібито їй зраджує в їх нібито романі"

"всі шанувальники скоро відвернуться, не дурні! будьте з нами чесні❤️"

"як Дан ставитися до цих підводок????"

Раніше ми розповідали, Кароль заінтригувала публіку звісткою про те, що готує сюрприз для шоу пародій "Ліпсінк батл", де виконає одну з відомих пісень.

Нагадаємо, Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом вперше з'явилася в "вагітній" сукні: "Ну нарешті...".

Також Politeka писала, що особняк Кароль зі спортзалом і садом під Києвом зняли з висоти, розміри вражають: "став ще більше".