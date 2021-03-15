Певица Тина Кароль вызвала ажиотаж в Сети, раскрепостившись перед камерой

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в своего микроблоге в Инстаграм свежее видео - первый live-перформанс хита «Скандал» (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На первых секундах певица предстала в довольно-таки пикантной позе. Тина лежала на полу, закинув ноги на спинку стула. При этом на ней было черное платье со смелыми вырезами: не надев лифчика, Кароль свела с ума нежными линиями своих "округлостей". Разрез снизу до пояса также цеплял взгляд.

Пользователи с жаром обсудили увиденное. Кроме комплиментов, публику взволновала подводка к "Скандалу", в которой Кароль, якобы ссорится с "возлюбленным" Даном Баланом из-за его похождений налево. Как известно, паре давно приписывают роман, правда, ни он, ни она, его не подтверждали, но и не опровергали.

"только Тина своими лайф выступлениями может затмевать свои же записи песен и клипы, вот правда🤤 лучшая!"

"грандиозно!🔥"

"Ну мать, ну лучшая👏🔥"

"Это просто пожар! 😍🔥 Верните мой дар речи 🥵🤤"

"Слишком крутой шкандаль 💔"

"Выступление шикарное, но, блин, зачем был этот дебильный диалог перед ним?" - "про якобы бабника Балана, который якобы ей изменяет в их якобы романе"

"все поклонники скоро отвернутся, не глупите! будьте с нами честны❤️"

"как Дан относиться к этим подводкам????"

Ранее мы рассказывали, Кароль заинтриговала публику известием о том, что готовит сюрприз для шоу пародий "Липсинк батл", где исполнит одну из известных песен.

Напомним, Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом впервые появилась в "беременном" платье: "Ну наконец-то...".

Также Politeka писала, что особняк Кароль со спортзалом и садом под Киевом сняли с высоты, размеры поражают: "Стал еще больше".