Двое самых популярных ведущих украинского телевидения Потап и Тина Кароль слились в страстном поцелуе на глазах у зрителей шоу, вызвав негативную реакцию

Как передает Politeka.net, в фан-паблике Тины Кароль в Инстаграм распекли артистов Потапа и Тину Кароль за страстный поцелуй на новом шоу "Липсинк Батл". На фан-аккаунте Тины Кароль появилась пародия Потапа и Тины на песню "Нас не догонят" когда-то популярной группы "Тату".

Артисты пародировали девочек из группы "Тату", а в конце песни слились в страстном поцелуе, что вызвало неоднозначную реакцию поклонников певицы.

Фанаты разделились на два лагеря, те, которым понравилось шоу, и на тех которым не понравилось ни шоу, ни тем более поцелуй Тины и Потапа. В комментариях отметили, что Тина даже с Даном Баланом так страстно не целовалась:

"Поцелуй с Потапом это Скандал!", "Пародия на девочек из группы Та-Ту.😂 И что это было в конце, ааа🔥", "Фу, гидота", "Тина даже с Даном на сцене так не целовалась", "Везет Потапу на красивых девушек. Ну кто с мужчин не мечтал, что б его Тина поцеловала ну или Настя.🔥🔥🔥", "Такую парашу показывают!😂", "Да... Насте не очень понравится этот ужас", "Ей пофиг. Она с Винником и Данилко в засос целуется по- нас тоящему.", "Фууу, тошниловка, а не шоу 😮", "Досить облизуватись... Це що ?😮", "Яке тупе шоу🤢🤮Я вже думала після маскараду нема куди гірше, а ні, помилилась!", "Они поцеловались ?!", - опешили поклонники.

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