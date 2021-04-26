Финал 11 сезона «Голосу країни» вызвал бурную реакцию зрителей не только выбором победителя проекта

Победу по результатам зрительского голосования получил участник команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский. После оглашения нового обладателя титула «Голос країни», Тина Кароль рассказала, что не планирует быть наставником в 12 сезоне вокального проекта, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отметим, Кароль пробыла в тренерском кресле шоу рекордное количество сезонов — восемь. Кроме этого, она пять раз становилась победительницей.

«Это мой крайний сезон. Я очень благодарна Голосу країни и благодарна всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого, кто вообще касался этого проекта и всех, кто был на бэкстейдже. Это большая работа», — сказала певица. Также она выразила пожелание, чтобы ее тренерское кресло в следующем сезоне заняла Юлия Санина.

Зрители бурно отреагировали на такой поворот. При этом одни уверены, что с уходом Тины шоу много потеряет, а другие считают поведение певицы недостойным.

«…поведение Тины, это нечто. Зазвездилась, вела себя как-то неадекватно. Не умеет проигрывать», «Наверное она не ожидала такого поворота событий, была уверенна в победе», «Почему-то Кароль не умеет проигрывать! И оставляет кресло тренера, и слова не может из себя выдавить, какие-то глупости говорит! Странное поведение ее, народной артистки», «Супер! Лишь бы не зазвездившиеся Тина!», «Я тоже рада за Надюшу, а Тине надо отдохнуть», - пишут в комментариях.

В то же время некоторым зрителям кажется, что Кароль с ее участницей «сливали».

«Очень красиво и тактично себя вела, а уйти она давно хотела, просто с победой было бы лучше», «Вы на реакцию посмотрите-она явно не рассчитывала, что даже 2 будет… сливали ее с Юлей конкретно. Вот и все… Голосу пришёл конец с уходом самого золотого и сильного тренера», «Кароль поссорилась с плюсами? Не поняла ее прощание которое с Тины по сути выдавили. Ей так обидно было. Будто это не ее выбор не занимать больше тренерское кресло», - пишут в Сети.

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