Украинский исполнитель и тренер шоу «Голос країни» Олег Винник позволил заглянуть за кулисы популярной программы

В новом сезоне шоу «Голос країни» Олег Винник занял кресло тренера, передает Politeka.net. Программа приблизилась к финалу и сейчас в его команде остался лишь один участник - Сергей Нейчев.

В своем Инстаграм Винник нередко делится фото с проекта, в частности и репетиции. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В этот раз певец решил показать, как проходила подготовка к полуфиналу, когда в его команде еще была Галина Куришко.

Видно, как Винник помогает и наставляет своих участников, позже присутствовал на генеральной репетиции и выступлении, и после решения о том, что Куришко должна покинуть проект.

"Я сейчас очень сильно ранимый... сильно...больно. Разделяют на хорошее и хорошее", - признался Олег, едва сдерживая слезы.

В посте певец написал: "За кулисами полуфинала [Голос країни] Ваша любимая рубрика # кадром 😉 Эксклюзивный видеобекстейдж полуфинала @goloskrainy_official. Уже завтра решающий день!".

Почти за час публикация собрала более 4000 просмотров.

"Олег Анатольевич, именно в Вашей команде остался именно тот человек, победитель 11-го сезона «Голоса страны»! 🔥Победы Вам и Сергею!💚 С нетерпением ждем финала этого чудесного шоу! И за кадром - отдельная любовь😻❤️", "У меня слезы ...... 😢Ну, все что ни делается все к лучшему !!!! Далее предстоит ....... 🔥Галинко - целую, люблю !!!!!! ❤️ Олег, спасибо !!!!!!! ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".