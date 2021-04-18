Украинский певец Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", показал, как готовится к финалу программы

Артист завоевал огромную популярность, а большую часть почитателей его таланта составила женская аудитория, передает Politeka.net. Артист в одном из интервью рассказал, что не разбивает сердца своих поклонниц, а наоборот своим творчеством исцеляет их.

Принимая же участие в съемках различных проектов, Винник еще больше подогревает интерес к своей персоне, влюбляя в себя еще больше женщин.

В этот раз певец показал закулисье шоу "Голос країни", где он предстал с участниками своей команды Сергеем Нейчевым и Галиной Куришко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах все трое артистов рассказали, что готовятся к выступлению в полуфинале.

"Встретимся, потому что, бог любит троицу, и мы и есть эта троица. Серега, а троица есть, потому, что у нас есть любовь", - произнес певец и вместе с Нейчаевым поцеловали Куришко в щеки.

"#КОМАНДАOV будет петь в полуфинале @goloskrainy_official. Присоединяйтесь к нам в эфире канала @ 1plus1_ua. От вас зависит, кто будет бороться за победу 💙💛", - написал певец.

За три часа видео собрало более 20 тысяч просмотров и много комментариев:

"Галина и Сергей оба достойные вокалисты, и достойны победить в этом сезоне, желаю им удачи вперёд к победе", "😍 Удачи Вашей команде и только ПОБЕДЫ! 🤘🙏", "А если есть любовь, то успех гарантирован !!!!! Ждем с нетерпением! 🔥".

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".