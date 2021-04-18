Украинский певец Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", показал, как готовится к финалу программы
Артист завоевал огромную популярность, а большую часть почитателей его таланта составила женская аудитория, передает Politeka.net. Артист в одном из интервью рассказал, что не разбивает сердца своих поклонниц, а наоборот своим творчеством исцеляет их.
Принимая же участие в съемках различных проектов, Винник еще больше подогревает интерес к своей персоне, влюбляя в себя еще больше женщин.
В этот раз певец показал закулисье шоу "Голос країни", где он предстал с участниками своей команды Сергеем Нейчевым и Галиной Куришко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах все трое артистов рассказали, что готовятся к выступлению в полуфинале.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Кароль дала понять, почему распрощалась с экс-бойфрендом Мишель Андраде Ломакиным на "Голосі країни": "Не всем нужна..."
Каменских потянула за лямки леопардового бикини, показав самый "сок": "Можно смело идти за Оскаром"
У Ткача из «Квартал 95» случился приступ на сцене, Кошевой и Казанин бросились "откачивать" друга: кадры
Алексей Тригубенко из "Холостячки" показал несостоявшуюся свекровь-красотку Мишиной: "Вся семья в сборе..."
"Встретимся, потому что, бог любит троицу, и мы и есть эта троица. Серега, а троица есть, потому, что у нас есть любовь", - произнес певец и вместе с Нейчаевым поцеловали Куришко в щеки.
"#КОМАНДАOV будет петь в полуфинале @goloskrainy_official. Присоединяйтесь к нам в эфире канала @ 1plus1_ua. От вас зависит, кто будет бороться за победу 💙💛", - написал певец.
За три часа видео собрало более 20 тысяч просмотров и много комментариев:
"Галина и Сергей оба достойные вокалисты, и достойны победить в этом сезоне, желаю им удачи вперёд к победе", "😍 Удачи Вашей команде и только ПОБЕДЫ! 🤘🙏", "А если есть любовь, то успех гарантирован !!!!! Ждем с нетерпением! 🔥".
Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".