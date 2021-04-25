Украинская певица и один из тренеров шоу "Голос країни» Надя Дорофеева, раскрыла подробности съемок популярного проекта
Певица записала свой новый влог, который выложила на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страница до конца)
Сегодня в воскресенье, 25 апреля 2021 года, состоится суперфинал всеми любимого вокального шоу "Голос країни. Перезагрузка" на телеканале "1+1".
За победу будет бороться и подопечный Нади Дорофеевой Сергей Лозановский.
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А пока Надя решила показать всем зрителям с чего всё начиналось и с того, что осталось за кадром: как проходили слепые прослушивания, как певица собрала свою команду и готовила участников к выступлениям.
На видео также показана Дорофеева в гримерке.
«Настал решающий момент‼️
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Сегодня мы узнаем, кто станет Голосом страны 🔥
А пока - хочу поделиться с вами тем, что происходило за кадром с первого дня слепых прослушиваний и до суперфинала
Ждём вас в 21:00 в эфире @goloskrainy_official ❤️ и давайте поддержим прекрасного и талантливого @s.lazanovskyi_ridnyi», - сообщила певица.
Поклонники с восторгом отметили, что это лучший влог, а также то, что концов получилась очень милой.
"Как же я его ждала",
"Какой же это крутой влог! 😍",
"Концовка очень милая", - пишут в сети.
Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".
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