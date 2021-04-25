Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников новыми кадрами со студии "Голоса країни"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также артистка сидит в тренерском кресле вокального шоу "Голос країни", где ведет целую команду начинающих певцов. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала забавные кадры "тайных переговоров" Олега Винника и Монатика.

Артисты что-то тихонечко обсуждали, когда к ним с включенной камерой подошла Надя и начала снимать. Все это происходит где-то в павильоне, где снимают вокальное шоу "Голос країни". Монатик и Винник почти не удивились визиту Дорофеевой и как ни в чем не бывало продолжили разговор, правда, понять, о чем они говорят практически невозможно. "Пацаны, у вас все хорошо?", - говорит Дорофеева за кадром и ехидно смеется.

Отметим, что Надя также показала милую сторис, в которой вместе с участником из своей команды Сергеем Лазановским они обращаются к зрителям, прося о поддержке. "Голосуйте за нас, потому что мы команда", - говорит парень на видео. Дорофеева на секунду смутилась, а потом искренне говорит: "О Боже, какой он крутой!".

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