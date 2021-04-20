Известная певица, участница "Танців з зірками", фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юлия Санина предстала в новом образе, в котором выступила в эфире "Голос країни" - черном латексном костюме - леггинсах, топике, длинном плаще, и белом парике.

Эффектный наряд дополнял яркий макияж, с черной помадой и желтыми тенями.

"Power 🔥", - подписала свое фото Юлия.

Известно, что в последнем выпуске "Голос країни" Юлия спела совместно с участницей Kola. Они выполнили драйвовую песню рок-группы Make Up. К сожалению Kola снова не попала в финал, однако Юлия Санина по достоинству оценила старания девушки и напророчила той большое будущее.

Поклонникам очень понравился наряд Юлии, они восторженно отозвались, увидев как преобразилась их кумир. Даже коллега Юлии Джамала не смогла удержаться, чтобі не отметить фото огоньками.

"🔥🔥🔥", "Обожаю когда такой драйв!🔥🔥🔥", "Сильно !", "Рок Дива 😍❤️🔥", "Неймовірна 🔥🔥🔥🔥🔥", "Побільше б таких hard образів 🔥💣", "Огненная 🔥🔥🔥😍", "Бомбезный образ🔥🔥🔥", "

Какая вы красивая!!😍💜✨", "Почти киберпанк", "Красивая 😍 шикарное выступление и образ 🔥🔥🔥❤️", - написали фанаты.

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