Известная певица, фронтвумен группы "The Hardkiss", Юлия Санина, немного рассказала о своем детстве

Артистка родилась 11 октября 1990 года в Киеве в семье музыкантов, передает Politeka.net. С детства она стала заниматься музыкой, пойдя по стопам своих родителей.

Сейчас красотка с мощным голосом - одна из самых успешнейших певиц Украины.

В одном из своих последних постов артистка немного вспомнила о возрасте, когда училась в школе.

"В детстве у меня не было ни приставки, ни тамагочи, ни тетриса 🙈 Были совершенно другие увлечения и хобби. Максимум, на что меня хватало, это часик построить город в The Sims и разрушить его с помощью торнадо 👌 Позже, из рассказов Вала и друзей я поняла, что игровой мир - это что-то реально прикольное и захватывающее... Залипли вчера часа на три! Может, посоветуете еще что-то из игр?", - поделилась артистка, как провела день за приставкой.

За 20 минут публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"А Юля как всегда очень красивая", "Клааасс, игры отвлекают от всего😍", "Только не танки", "Нам с мужем ооочень зашла overcooked (на командную работу и скорость)", "Я тоже недавно впервые играла в приставку с друзьями. Ооооочень понравилось, азарт бешеный (хотя даже четких комбинаций не знала)😂❤️", "Вообще не умею играть в это всё! 😂 Мой максимум - змейка на нокии", "коттттик😍", - написали пользователи сети.

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