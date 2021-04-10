Супруг солистка The Hardkiss Юлии Саниной креативный продюсером и гитарист группы Валерий Бебко поделился кадрами семейного досуга

Как передает Politeka.net, музыкант опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Валерий Бебко показал кадры семейного досуга, восхитив пользователей Сети. Супруги являются любителями активного отдыха. В этот раз они были запечатлены на мопеде.

Снимки восхитили пользвателей Сети.

«Ой и Даня», «Вы такие милые», «Если любовь, то только такая», «Какие вы классные», «Обожаю вашу семью», «Ну просто лучшие», – пишут в комментариях.

Напомним, во время недавнего отпуска в Египте Санина с семьей каталась на багги. Как признаваясь певица, раньше от одной мысли об активных экскурсиях с ребенком у нее начинал дергаться глаз. Но со временем все изменилось.

«Сменная одежда, еда, что-то вкусненькое в дорогу, планшет с мультиками, игрушки, на случай, если ему станет скучно, дневной сон по расписанию... Я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне. Когда же ему станет это интересно?! И вот! Ура! Мой дорогой 5-летка, наконец-то стало легче и тебе стало интересно! Как же много чудесного в этом мире», - рассказала она.

Напомним, Санина и Бебко скрывали свои отношения на протяжении пяти лет. Спустя три года после знакомства, в 2011 году пара поженилась.

21 ноября 2015 года у Юлии и Валерия родился сын, который получил имя Данил. Но даже появление малыша не смогло оторвать молодую мать от любимой работы. Артистка успевала совмещать уход за ребенком и запись новых хитов.

Напомним, что беспечная Санина подразнила Кароль и показала, как дурачится с Монатиком за кулисами "Голосу країни": "Ля-ля-ля, куда я...".

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