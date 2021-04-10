Супруг солистка The Hardkiss Юлии Саниной креативный продюсером и гитарист группы Валерий Бебко поделился кадрами семейного досуга
Как передает Politeka.net, музыкант опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.
Валерий Бебко показал кадры семейного досуга, восхитив пользователей Сети. Супруги являются любителями активного отдыха. В этот раз они были запечатлены на мопеде.
Снимки восхитили пользвателей Сети.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Осадчая не удержала полупрозрачное платье на ветру, заинтриговав беременностью: "С нетерпением..."
Постаревшая Пугачева без макияжа и парика расслабилась в руках Галкина: "Теперь видно, что она настоящая…"
Кароль после танца с Даном Баланом решилась представить своего "хорошего парня": "Это усы?"
«Ой и Даня», «Вы такие милые», «Если любовь, то только такая», «Какие вы классные», «Обожаю вашу семью», «Ну просто лучшие», – пишут в комментариях.
Напомним, во время недавнего отпуска в Египте Санина с семьей каталась на багги. Как признаваясь певица, раньше от одной мысли об активных экскурсиях с ребенком у нее начинал дергаться глаз. Но со временем все изменилось.
«Сменная одежда, еда, что-то вкусненькое в дорогу, планшет с мультиками, игрушки, на случай, если ему станет скучно, дневной сон по расписанию... Я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне. Когда же ему станет это интересно?! И вот! Ура! Мой дорогой 5-летка, наконец-то стало легче и тебе стало интересно! Как же много чудесного в этом мире», - рассказала она.
Напомним, Санина и Бебко скрывали свои отношения на протяжении пяти лет. Спустя три года после знакомства, в 2011 году пара поженилась.
21 ноября 2015 года у Юлии и Валерия родился сын, который получил имя Данил. Но даже появление малыша не смогло оторвать молодую мать от любимой работы. Артистка успевала совмещать уход за ребенком и запись новых хитов.
Напомним, что беспечная Санина подразнила Кароль и показала, как дурачится с Монатиком за кулисами "Голосу країни": "Ля-ля-ля, куда я...".
А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в неоднозначной позе засветилась вместе с Монатиком: "Опасные знакомые...".
Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss прильнула к Монатику и раскрыла свои чувства, не стесняясь мужа: «Дим – ты…».