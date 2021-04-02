Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина показала яркое фото рядом с Дмитрием Монатиком

1 апреля певец празднует день рождения. Артисту исполняется 35 лет. Поздравить его решила и Юлия Санина. По этому случаю на своей странице в Инстаграм она опубликовала фото, на котором запечатлена с Монатиком и своим супругом, пишет Politeka.net.

«С Днем Рождения @monatik_official ❤ Есть люди, которых всегда рады видеть, с которыми всегда есть общие темы, которые остались теплыми и человечными, которых слава не испортила. Дим - ты ❤️ Восхищаемся и уважаем тебя, твой талант, семью и команду)) дальше – больше», - поздравила певица коллегу с днем рождения.

В Сети присоединились к поздравлениям.

«Самые крутые в укр шоу-бизе», «Классное поздравление», «Круто, что в украинской музыке есть такие люди. Как вы», «С днём рождения», «Поздравляем 🎊🎉🎈 Желаем крепкого Здоровья, счастья, радости, любви, чтобы рядом оставались те кто ценит и вдохновляет», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Юлия Санина стала звездной помощницей Монатика на шоу "Голос країни" в "нокаутах". Приглашенные звездные советники помогут тренерам не ошибиться и сделать правильный выбор.

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