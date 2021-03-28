Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина покорила поклонников ярким образом



Как передает Politeka.net, новым фото артистка поделилась на своей страничке в Instagram.





"Включайте сегодня "Липсинк батл". Будет вам Candyman", - поделилась певица в подписи к посту.



На опубликованном кадре Юлия предстала в облике американской певицы и актрисы Кристины Агилеры с клипа на песню "Candy men".



Поклонники Юлии были в восторге от фото, и отметили, что ее сходство с американской звездой неоспоримое.

"Боженьки", "Хочется Гвен Стефани в вашем исполнении", "Вы даже очень похожи", "Лучше, чем Агилера!", "Вам белые волосы больше приходят", "Тот момент, когда лучше оригинала", - писали в комментариях под постом певицы.

Отметим, что новое звездное развлекательное шоу «Липсинк Батл» появилось на экранах украинцев 6 марта.

По правилам шоу звездных пародий, в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать по шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары.



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