Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина покорила поклонников ярким образом
Как передает Politeka.net, новым фото артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
"Включайте сегодня "Липсинк батл". Будет вам Candyman", - поделилась певица в подписи к посту.
На опубликованном кадре Юлия предстала в облике американской певицы и актрисы Кристины Агилеры с клипа на песню "Candy men".
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Поклонники Юлии были в восторге от фото, и отметили, что ее сходство с американской звездой неоспоримое.
"Боженьки", "Хочется Гвен Стефани в вашем исполнении", "Вы даже очень похожи", "Лучше, чем Агилера!", "Вам белые волосы больше приходят", "Тот момент, когда лучше оригинала", - писали в комментариях под постом певицы.
Отметим, что новое звездное развлекательное шоу «Липсинк Батл» появилось на экранах украинцев 6 марта.
По правилам шоу звездных пародий, в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать по шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары.
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