Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина покорила поклонников ярким образом

Как передает Politeka.net, новым фото артистка поделилась на своей страничке в Instagram.


"Включайте сегодня "Липсинк батл". Будет вам Candyman", - поделилась певица в подписи к посту.

На опубликованном кадре Юлия предстала в облике американской певицы и актрисы Кристины Агилеры с клипа на песню "Candy men".

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Поклонники Юлии были в восторге от фото, и отметили, что ее сходство с американской звездой неоспоримое.

"Боженьки", "Хочется Гвен Стефани в вашем исполнении", "Вы даже очень похожи", "Лучше, чем Агилера!", "Вам белые волосы больше приходят", "Тот момент, когда лучше оригинала", - писали в комментариях под постом певицы.

Отметим, что новое звездное развлекательное шоу «Липсинк Батл» появилось на экранах украинцев 6 марта.

По правилам шоу звездных пародий, в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать по шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары.

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