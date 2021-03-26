Солистка The Hardkiss Юлия Санина удивила публику, открывшись с неожиданной стороны
Как передает Politeka.net, 30-летняя певица опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала крупным планом, показав манипуляции со внешностью.
Так, на первом снимке Юлия позировала в красном гольфе, дополнив лук очками необычной формы в тон наряда. А на втором - звезда избавилась от них, порадовав публику своим испепелящим взглядом.
Санина распустила волосы, сделав "мокрую" укладку.
"Я тебя вижу👀 Не могу долго работать на сцене в очках. Снимаю их после первой же песни🙈 Зрительный контакт с вами - мощная штука!", - честно призналась звезда в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать:
"Какая многогранная 😍😍 и каждая из граней завораживает 😮❤"
"Этот взгляд заставляет меня улыбаться😍"
"От этих глаз невозможно оторваться! 😍 Они смотрят нам прямо в душу😮... помогите 😎"
"Что-то новенькое 😍"
"Невероятная женщина ❤️🔥🔥пожар"
"Как в Х-Факторе говорят, что нужен зрительный контакт) А глазами можно сказать больше слов)"
Резкие смены имиджа для Саниной уже стали привычной темой. К примеру, девушка сама признавалась, что готова ко всему - даже хотела выбрить один висок и покрасить его в алый цвет.
"Спасибо, что отговорили", - посмеялась над своей затеей звезда.
А вот от кучеряшек Санина не стала отказываться. Стоит отметить, прическа "а-ля 80-е" ей даже к лицу.
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