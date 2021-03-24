Вот это да!

Солистка The Hardkiss Юлия Санина восхитила новым образом

30-летняя певица любит экспериментировать с внешностью, радую поклорнником смелыми перевоплощениями. Как передает Politeka.net, новым фото певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

Певица позирует с пышной завивкой в стиле 80-х и ярким макияжем. Из аксессуаров к такому образу подобрали массивные цепи.

«Эй, март! А можно потеплее?!» - подписала кадр певица.

Фото активно комментируют в Сети.

«Юль, так люблю этот образ и этот день❤️ вы невероятные», «Какие классные ребята», «С группой The Hardkiss везде будет жарко», «Фото крутое👍Юляша еще чуть потерпеть, а там апрель и тепло будет», «Я кайфую», - пишут в комментариях.

Отметим, недавно Саниной задали вопрос в Сторис про резкие смены имиджа.

"Хотела кардинально поменять образ, прическу (свой не для сцены)?", - спросили у певицы. Юлия вспомнила забавный момент, как намеревалась поэкпериментировать со внешностью, но, благо, обошлось. Похоже некоторые идеи пугают и ее саму.

"Помните мой загон "Давайте выбривать висок и красить в красный цвет"? Спасибо, что отговорили", - подытожила солистка The Hardkiss.

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