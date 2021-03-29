Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина показала, как развлекалась за кулисами программы «Голос країни» с Дмитрием Монатиком

Звезда поделилась забавным видео в своем ТикТок, пишет Politeka.net. Как известно, в последнем выпуске «Голосу» Санина присоединилась к тренеру проекта Дмитрию Монатику, помогая ему с его артистами.

На новом видео певица показала, что же происходило за кулисами шоу. Причем, сделать это Санина решила с юмором, наложив на видео голос Тины Кароль.

На кадрах Юлия снимает себя и других участников прямо за кулисами.

«Куда я пришла? Ух ты! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля, куда я пришла? Ой!», - произносит на записи Кароль, а Санина делает вид, что это говорит она.

Она показывает обстановку на съемочной площадке и довольно улыбается. В какой-то момент в кадре появляется и ее партнер Дмитрий Монатик.

Для появления на шоу Санина выбрала платье с глубоким декольте и уложила волосы элегантными волнами.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее видео.

«Я сегодня с ещё большим удовольствием смотрела Голос) жду вас в следующем сезоне», «Надеюсь увидеть тебя в следующем сезоне, но уже как тренера», «Почему-то Кароль напомнила», «очень жду и хочу увидеть вас в следующем сезоне, как тренера уже», «Лучшая!», - пишут люди.

Напомним, что 5-летний сын Саниной из The Hardkiss удивил сходством с мамой, украинцы не могут налюбоваться: "Какой Даня...".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss смутила размером декольте, прижавшись к Монатику на "Голосі країни": "Как умела, с душой...".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss кардинально изменила имидж, поклонники теряют дар речь: "Боженьки...".