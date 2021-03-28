Солистка The Hardkiss, финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина, появилась в новом сезоне шоу "Голос країни"

Артистка давно завоевала любовь публики, благодаря исполненным хитам, передает Politeka.net. У красотки чарующий голос, который ни с кем невозможно спутать.

Сейчас певица появляется в разных шоу. В частности, Санина стала одной из помощниц звездных тренеров на шоу "Голос країни".

Красотка опубликовала фото с одной из звезд проекта - Димой Монатиком. Юлия предстала в красивом наряде с глубоким декольте, на ее шее блестела крупная цепочка.

Звезда распустила волнистые волосы, а идеальный вечерний макияж отлично подчеркнул взгляд. Красотка наклонилась к Дмитрию, а тот в свою очередь также улыбался, позируя в пиджаке с ярким акцентом.

"Сегодня не пропусти @goloskrainy_official в 21:00. Помогала @monatik_official как умела, с душой)) иногда задавала слишком много вопросов и запутывала😂 сами все увидите 💋", - написала Санина.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень надеемся что когда-то и вы будете сидеть на этом кресле уже в качестве тренера, наставника🥰❣️", "Сильно красивые", "Юль,когда мы уже увидим вас в кресле голоса?😍❤", "Самые лучшие выходные!!😍😍❤️❤️❤️", "Ждем тебя в следующем сезоне тренером", "Первая советник президента Монатика 🔥", "Жду с нетерпением уже ❤️🙌", "Невероятно красивые😍😍😍", - написали пользователи сети.

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