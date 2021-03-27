Муж фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной показал, как выглядит их подросший сын

Как передает Politeka.net, новое фото Валерий Бебко опубликовал на своей страничке в Instagram.

Звезда популярнейшей украинской группы стала мамой четыре года назад.

Юлия была уверена, что у нее точно родится мальчик.

"Еще до беременности я наверняка знала, что первым у меня родится сын. И моей маме приснился сон, когда мне было еще лет 16, что будет мальчик", - говорила певица в одном из интервью.

Маленького Даниила семья музыкантов публике показала не сразу, а теперь довольно часто делится совместными снимками.

На этот раз счастливое семейство позировало в машине.

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5-летний Даня вызвал настоящее восхищение среди поклонников мужа Юлии, а некоторые даже увидели их сходство.

"Даня ходячий краш😍💔", "Какой Даня взрослый", "Копия мамы", - писали в комментариях под постом.