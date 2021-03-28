Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина покорила поклонников ярким образом
Как сообщает Politeka.net, группе The Hardkiss в этом году исполняется 10 лет. Коллектив является одним из самых успешных и известных в Украине. Лишь недавно Санина, которой осенью исполнилось 30 лет, решила потихоньку отделять себя как артистку от группы. В одном из интервью она признавалась, что ей важно развиваться параллельно с коллективом.
Первым шагом на пути к независимости было участие в проекте «Х-фактор», где Юлия была судьей. Дальше было участие в озвучке мультфильма и триумфальное второе место в проекте «Танцы со звездами». Стоит отметить, что именно Саниной пророчили победу в танцевальном шоу.
Теперь Юлия светится на многочисленных проектах, в том числе появится в «Голосі країни». На свежем фото Санина показала, какой образ ей приготовили к эфиру.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
На Харьковщине произошла жуткая авария: есть жертвы, кадры с места событий
"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."
Беда в семье победителя "Голосу країни" всколыхнула украинцев, появилась подробности: «Господи, как жаль…»
"Перекошенный" Кошевой из "Квартал 95" возле девушки в белом халате показал, как преображается по щелчку: "Если вдруг…"
«Включайте @goloskrainy_official прямо сейчас. До встречи в эфире», - подписала фото звезда, намекая на то, что она появится в шоу в качестве помощника одного из тренеров.
В комментариях звездной красотке оставили массу приятных слов.
«Сердце колотится», «Юля, очень ждем», «Вы такая красивая», «Безусловно красиво, но кажется взгляд уставший», - пишут пользователи сети.
Напомним, что 5-летний сын Саниной из The Hardkiss удивил сходством с мамой, украинцы не могут налюбоваться: "Какой Даня...".
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss смутила размером декольте, прижавшись к Монатику на "Голосі країни": "Как умела, с душой...".
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss кардинально изменила имидж, поклонники теряют дар речь: "Боженьки...".