Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина покорила поклонников ярким образом

Как сообщает Politeka.net, группе The Hardkiss в этом году исполняется 10 лет. Коллектив является одним из самых успешных и известных в Украине. Лишь недавно Санина, которой осенью исполнилось 30 лет, решила потихоньку отделять себя как артистку от группы. В одном из интервью она признавалась, что ей важно развиваться параллельно с коллективом.

Первым шагом на пути к независимости было участие в проекте «Х-фактор», где Юлия была судьей. Дальше было участие в озвучке мультфильма и триумфальное второе место в проекте «Танцы со звездами». Стоит отметить, что именно Саниной пророчили победу в танцевальном шоу.

Теперь Юлия светится на многочисленных проектах, в том числе появится в «Голосі країни». На свежем фото Санина показала, какой образ ей приготовили к эфиру.

«Включайте @goloskrainy_official прямо сейчас. До встречи в эфире», - подписала фото звезда, намекая на то, что она появится в шоу в качестве помощника одного из тренеров.

В комментариях звездной красотке оставили массу приятных слов.

«Сердце колотится», «Юля, очень ждем», «Вы такая красивая», «Безусловно красиво, но кажется взгляд уставший», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 5-летний сын Саниной из The Hardkiss удивил сходством с мамой, украинцы не могут налюбоваться: "Какой Даня...".

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