Солістка The Hardkiss, фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна, з'явилася в новому сезоні шоу "Голос країни"

Артистка давно завоювала любов публіки, завдяки виконаним хітам, передає Politeka.net. У красуні чарівний голос, який ні з ким неможливо сплутати.

Зараз співачка з'являється в різних шоу. Зокрема, Саніна стала однією з помічниць зіркових тренерів на шоу "Голос країни".

Красуня опублікувала фото з однією із зірок проекту - Дімою Монатіком. Юлія постала в красивому вбранні з глибоким декольте, на її шиї блищав великий ланцюжок.

Зірка розпустила хвилясте волосся, а ідеальний вечірній макіяж відмінно підкреслив погляд. Красуня нахилилася до Дмитра, а той своєю чергою також посміхався, позуючи в піджаку з яскравим акцентом.

"Сьогодні не пропусти @goloskrainy_official в 21:00. Допомагала @monatik_official як вміла, з душею)) іноді задавала занадто багато питань і заплутувала😂 самі все побачите💋", - написала Саніна.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дуже сподіваємося що колись і ви будете сидіти на цьому кріслі вже в якості тренера, наставника☺️", "сильно красиві", "Юль, коли ми вже побачимо вас в кріслі голосу?😍 ❤ ", "Найкращі вихідні!!😍😍❤️❤️❤️", "Чекаємо тебе в наступному сезоні тренером", " перша радниця президента Монатіка 🔥", " чекаю з нетерпінням вже❤️🙌", " неймовірно красиві😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

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