Чоловік фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної показав, як виглядає їх підріс син

Як передає Politeka.net, нове фото Валерій Бебко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зірка популярного українського гурту стала мамою чотири роки тому.

Юлія була впевнена, що у неї точно народиться хлопчик.

"Ще до вагітності я напевно знала, що першим у мене народиться син. І моїй мамі приснився сон, коли мені було ще років 16, що буде хлопчик", - говорила співачка в одному з інтерв'ю.

Маленького Данила сім'я музикантів публіці показала не відразу, а тепер досить часто ділиться спільними знімками.

Цього разу щасливе сімейство позувало в машині.

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5-річний Даня викликав справжнє захоплення серед шанувальників чоловіка Юлії.

"Даня ходячий краш😍 💔", "який Даня дорослий"," копія мами", - писали в коментарях під постом.