Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна підкорила шанувальників яскравим образом



Як передає Politeka.net, новим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Вмикайте сьогодні "Ліпсінк батл". Буде вам Candyman", - поділилася співачка в підписі до посту.



На опублікованому кадрі Юлія предстала в образі американської співачки і актриси Крістіни Агілери з кліпу на пісню "Candy man".



Шанувальники Юлії були в захваті від фото, і відзначили, що її схожість з американською зіркою беззаперечна.

"Боженьки", "Хочеться Гвен Стефані у вашому виконанні", "Ви навіть дуже схожі", "Краще, ніж Агілера!", "Вам біле волосся більше приходять", "Той момент, коли краще оригіналу", - писали в коментарях під постом співачки.

Зазначимо, що нове зоряне розважальне шоу «Ліпсінк Батл» з'явилося на екранах українців 6 березня.

За правилами шоу Зоряних пародій, в перших шести епізодах щосуботи виступатимуть по шість суперзірок, які будуть поділені на пари.



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