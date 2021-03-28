Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна підкорила шанувальників яскравим образом

Як передає Politeka.net, новим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Вмикайте сьогодні "Ліпсінк батл". Буде вам Candyman", - поділилася співачка в підписі до посту.

На опублікованому кадрі Юлія предстала в образі американської співачки і актриси Крістіни Агілери з кліпу на пісню "Candy man".

Популярні новини зараз

Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"

Скандали Потапа і Насті Каменських, пара опинилася на межі розпаду: "Ти повинен її повернути"

Сусідка по квартирі розкрила подробиці про таку Тіну Кароль, яку ніхто не знає: "О третій годині ночі будила і…"

Шалена підопічна Потапа Мішель Андраде виконала мрію, показавши бюст: "Бог ти мій!"

Дорофєєва в прозорому вбранні викликала фурор новою зовнішністю без перуки: "Схожа на Біллі Айліш"
Показати ще

Шанувальники Юлії були в захваті від фото, і відзначили, що її схожість з американською зіркою беззаперечна.

"Боженьки", "Хочеться Гвен Стефані у вашому виконанні", "Ви навіть дуже схожі", "Краще, ніж Агілера!", "Вам біле волосся більше приходять", "Той момент, коли краще оригіналу", - писали в коментарях під постом співачки.

Зазначимо, що нове зоряне розважальне шоу «Ліпсінк Батл» з'явилося на екранах українців 6 березня.

За правилами шоу Зоряних пародій, в перших шести епізодах щосуботи виступатимуть по шість суперзірок, які будуть поділені на пари.

Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" в наряді з вирізами вразила ідеальними вигинами: "О, Вікторія Бекхем"

Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" з короткою стрижкою і відвертими вирізами вразила виглядом: "Точно зігріє…"

Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" здивувала змінами в зовнішності, чуттєвий образ: "розрив сердечка"