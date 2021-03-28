Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна підкорила шанувальників яскравим образом
Як передає Politeka.net, новим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Вмикайте сьогодні "Ліпсінк батл". Буде вам Candyman", - поділилася співачка в підписі до посту.
На опублікованому кадрі Юлія предстала в образі американської співачки і актриси Крістіни Агілери з кліпу на пісню "Candy man".
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Шанувальники Юлії були в захваті від фото, і відзначили, що її схожість з американською зіркою беззаперечна.
"Боженьки", "Хочеться Гвен Стефані у вашому виконанні", "Ви навіть дуже схожі", "Краще, ніж Агілера!", "Вам біле волосся більше приходять", "Той момент, коли краще оригіналу", - писали в коментарях під постом співачки.
Зазначимо, що нове зоряне розважальне шоу «Ліпсінк Батл» з'явилося на екранах українців 6 березня.
За правилами шоу Зоряних пародій, в перших шести епізодах щосуботи виступатимуть по шість суперзірок, які будуть поділені на пари.
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