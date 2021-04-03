Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу "Танцы со звездами" Юлия Санина показала яркие фото со своим мужем и известным украинским артистом Монатиком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Саниной в соцсети.
Так, в аккаунте украинской артистки появилось несколько новых фото, на которых она позирует вместе со своим мужем и участником группы The Hardkiss Валерием Бебко, а также с музыкантом Монатиком.
"Стиль Кобры. Сегодня в @svitsketv", - написала она.
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На новых фото артисты позируют в забавных позах и ярких костюмах. Также на одной из фотографий у Юли на голове можно увидеть колпачок, а позади - праздничные декорации.
В комментариях фолловеры оценили яркие образы артистов.
"Стиль булочек", "Крутые и стильные", "Лапочки", "Опасные знакомые", "Красавица", "Классные", "Вы лучшие", - пишут в комментариях.
Очевидно, фото были сделаны во время вечеринки в честь дня рождения Монатика. 1 апреля музыкант отметил свое 35-летие.
Как известно, ранее Юлия Санина стала звездной помощницей Димитра Монатика на шоу "Голос країни" в "нокаутах". Приглашенные звездные советники помогут тренерам не ошибиться и сделать правильный выбор.
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