Фронтвумен The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина пленила ярким образом на популярном шоу
Как передает Politeka.net у себя в Инстаграм Юлия опубликовала кадр, сделанный во время ее выступления на шоу «Липсинк батл». Санина была одета в невероятной красоты платье, которое превратило ее в сказочную героиню. Длинные волосы артистки были уложены волнами, дополняя волшебный образ. Сзади стоял муж Саниной, который играет вместе с ней в группе. Вместе они создали настоящую сказку на сцене.
«Какое-то магическое фото...в моменте. Включайте сегодня @lipsyncbattle_ua, будут знакомые лица и горячие объятия», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Ради Бога! Приедьте в Минск с концертом...очень хочется на ваш концерт... обожаю и знаю каждую вашу песню!», «Юля, вы невероятная! Мечтаю попасть на ваш концерт», «Невероятное фото», «Ну просто супер сказка!!!», «Действительно, какой магнетизм», «Это было супер! Очень сильный голос», - пишут пользователи сети.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Вездесущую Осадчую, покинувшую Украину, не узнали в реальной жизни: "Смотрела и думала, какая..."
Украинскую землю засыпает снегом посреди весны, кадры: спасатели предупреждают об опасности
Задолжавшая Полякова ошарашила ответом, когда вернет деньги Данилко: "Знаешь что..."
Локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта
Отметим, что Юлия Санина в последнее время принимает участие во многих шоу и проектах.
Напомним, что беспечная Санина подразнила Кароль и показала, как дурачится с Монатиком за кулисами "Голосу країни": "Ля-ля-ля, куда я...".
А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в неоднозначной позе засветилась вместе с Монатиком: "Опасные знакомые...".
Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss прильнула к Монатику и раскрыла свои чувства, не стесняясь мужа: «Дим – ты…».