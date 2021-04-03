Фронтвумен The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина пленила ярким образом на популярном шоу

Как передает Politeka.net у себя в Инстаграм Юлия опубликовала кадр, сделанный во время ее выступления на шоу «Липсинк батл». Санина была одета в невероятной красоты платье, которое превратило ее в сказочную героиню. Длинные волосы артистки были уложены волнами, дополняя волшебный образ. Сзади стоял муж Саниной, который играет вместе с ней в группе. Вместе они создали настоящую сказку на сцене.

«Какое-то магическое фото...в моменте. Включайте сегодня @lipsyncbattle_ua, будут знакомые лица и горячие объятия», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Ради Бога! Приедьте в Минск с концертом...очень хочется на ваш концерт... обожаю и знаю каждую вашу песню!», «Юля, вы невероятная! Мечтаю попасть на ваш концерт», «Невероятное фото», «Ну просто супер сказка!!!», «Действительно, какой магнетизм», «Это было супер! Очень сильный голос», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Юлия Санина в последнее время принимает участие во многих шоу и проектах.

Напомним, что беспечная Санина подразнила Кароль и показала, как дурачится с Монатиком за кулисами "Голосу країни": "Ля-ля-ля, куда я...".

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в неоднозначной позе засветилась вместе с Монатиком: "Опасные знакомые...".

Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss прильнула к Монатику и раскрыла свои чувства, не стесняясь мужа: «Дим – ты…».