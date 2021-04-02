Солістка групи The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна показала яскраве фото поруч з Дмитром Монатіком

1 квітня співак святкує день народження. Артисту виповнюється 35 років. Привітати його вирішила і Юлія Саніна. З цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому зображена з Монатіком і своїм чоловіком, пише Politeka.net.

"З Днем Народження @monatik_official ❤ є люди, яких завжди раді бачити, з якими завжди є спільні теми, які залишилися теплими і людяними, яких слава не зіпсувала. Дім-ти ❤️ захоплюємося і поважаємо тебе, твій талант, сім'ю і команду)) далі – більше», - привітала співачка колегу з днем народження.

У мережі приєдналися до привітань.

"Найкрутіші в укр шоу-бізі", "класне привітання", "Круто, що в українській музиці є такі люди. Як ви", "з днем народження", "вітаємо 🎊 🎉 🎈 бажаємо міцного Здоров'я, щастя, радості, любові, щоб поруч залишалися ті хто цінує і надихає", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна стала зірковою помічницею Димитра Монатіка на шоу "Голос країни" в "нокаутах". Запрошені зіркові радники допоможуть тренерам не помилитися і зробити правильний вибір.

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