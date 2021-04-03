Солістка групи The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна показала яскраві фото зі своїм чоловіком та відомим українським артистом Монатіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Саніної у соцмережі.

Так, в акаунті української артистки з'явилось декілька нових фото, на яких вона позує разом зі своїм чоловіком та учасником групи The Hardkiss Валерієм Бебко, а також з музикантом Монатіком.

"Стиль Кобри. Сьогодні в @svitsketv", - написала вона.

На нових фото артисти позують в кумедних позах і яскравих костюмах. Також на одній із світлин у Юлі на голові можна побачити ковпачок, а позаду - святкові декорації.

У коментарях фоловери оцінили яскраві образи артистів.

"Стиль булочок", "Круті і стильні", "Лапочки", "Небезпечні знайомі", "Красуня", "Класні", "Ви найкращі", - пишуть у коментарях.

Очевидно, фото були зроблені під час вечірки на честь дня народження Монатіка. 1 квітня музикант відзначив своє 35-річчя.

Як відомо, раніше Юлія Саніна стала зірковою помічницею Димитра Монатіка на шоу "Голос країни" в "нокаутах". Запрошені зіркові радники допоможуть тренерам не помилитися і зробити правильний вибір.

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