Солістка гурту The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна показала, як розважалася за лаштунками програми "Голос країни" з Дмитром Монатіком
Зірка поділилася кумедним відео у своєму Тікток, пише Politeka.net. Як відомо, в останньому випуску «Голосу» Саніна приєдналася до тренера проекту Дмитра Монатіка, допомагаючи йому з його артистами.
На новому відео співачка показала, що ж відбувалося за лаштунками шоу. Причому, зробити це Саніна вирішила з гумором, наклавши на відео голос Тіни Кароль.
На кадрах Юлія знімає себе та інших учасників прямо за лаштунками.
"Куди я прийшла? Ух ти! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля, Куди я прийшла? Ой!",- вимовляє на записі Кароль, а Саніна робить вигляд, що це говорить вона.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Історія 8-річної блогерки і її 13-річного "коханого" отримала жорсткий фінал: "Допомагати треба було раніше..."
"Дизель шоу" слідом за "Вечірнім кварталом" терміново скасовує концерти, що відбувається: "Спасибі всім..."
Нестриманий Данилко знайшов собі наречену, Каменських з Поляковою приревнували: "Андрію, вона завагітніла!"
Біда в родині переможця "Голосу країни" сколихнула українців, з'явилася подробиці: "Господи, як шкода…"
Вона показує обстановку на знімальному майданчику і досить посміхається. У якийсь момент в кадрі з'являється і її партнер Дмитро Монатік.
Для появи на шоу Саніна обрала сукню з глибоким декольте і поклала волосся елегантними хвилями.
Шанувальники співачки тут же відреагували на її відео.
» Я сьогодні з ще більшим задоволенням дивилася Голос) чекаю вас в наступному сезоні«,» сподіваюся побачити тебе в наступному сезоні, але вже як тренера«,» чомусь Кароль нагадала«, "дуже чекаю і хочу побачити вас в наступному сезоні, як тренера вже", " Краща!",- пишуть люди.
Нагадаємо, що 5-річний син Саніної з The Hardkiss здивував схожістю з мамою, українці не можуть намилуватися: "який Даня...".
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss збентежила розміром декольте, притулившись до Монатіка на "Голосі країни": "як вміла, з душею...".
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss кардинально змінила імідж, шанувальники втрачають дар мова: "Боженьки...".