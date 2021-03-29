Солістка гурту The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна показала, як розважалася за лаштунками програми "Голос країни" з Дмитром Монатіком

Зірка поділилася кумедним відео у своєму Тікток, пише Politeka.net. Як відомо, в останньому випуску «Голосу» Саніна приєдналася до тренера проекту Дмитра Монатіка, допомагаючи йому з його артистами.

На новому відео співачка показала, що ж відбувалося за лаштунками шоу. Причому, зробити це Саніна вирішила з гумором, наклавши на відео голос Тіни Кароль.

На кадрах Юлія знімає себе та інших учасників прямо за лаштунками.

"Куди я прийшла? Ух ти! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля, Куди я прийшла? Ой!",- вимовляє на записі Кароль, а Саніна робить вигляд, що це говорить вона.

Вона показує обстановку на знімальному майданчику і досить посміхається. У якийсь момент в кадрі з'являється і її партнер Дмитро Монатік.

Для появи на шоу Саніна обрала сукню з глибоким декольте і поклала волосся елегантними хвилями.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її відео.

» Я сьогодні з ще більшим задоволенням дивилася Голос) чекаю вас в наступному сезоні«,» сподіваюся побачити тебе в наступному сезоні, але вже як тренера«,» чомусь Кароль нагадала«, "дуже чекаю і хочу побачити вас в наступному сезоні, як тренера вже", " Краща!",- пишуть люди.

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