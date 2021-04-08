Солистка The Hardkiss Юлия Санина взбудоражила новым фото, сделанным на фоне своего роскошного особняка

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в стильном весеннем образе, засветив необычный дом.

"Ушла в весну 🦋", - подписала кадр Юлия.

Девушка застыла в шаге на вымощенной плиткой дорожке перед домом, утопающем в зелени. На ней был шоколадный тренч с короткими рукавами, молочный пиджак, белая рубашка и такого же цвета легкие брючки. Вместительная сумка и ботинки на шнуровке дополнили лук.

Сама Санина, конечно, получила уйму комплиментов в комментариях под постом. Но при этом пользователи также изумились необычным дизайном ее загородного особняка, в котором она живет вместе с мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом.

Дом со студией занимает около 300 квадратных метров (студия звукозаписи, как призналась Санина, стоит немного меньше самого дома). У звезды есть мини-сад, и небольшой огород, где она выращивает помидоры, зелень и землянику. Также на территории растут сосны и елки.

По словам певицы, особняк строился три года. Санина до сих пор удивляется, как они с мужем умудрились ни разу не поссориться из-за ремонта.

"Нам повезло, мы с Валом очень похожи, или мы стали похожи за эти 11 лет, поэтому мы не ссорились на строительстве ни разу. Для меня это более такой скандинавский стиль — светлое дерево, темные стены, минимализм, ровные линии", - рассказывала девушка ведущей "Світського життя" Екатерине Осадчей.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"боже, какая шикарная Леди ❤️"

"Как у вас уютно во дворе. Красота!"

"Как же мне нравятся сосны😍У Вас красивый дом! И Вы сами просто супер❤️"

"Дом из клипа Кобра"

"Какой классный ландшафтный дизайн, это прямо чудо, я все себе визуализировала, что хочется перед домом, а тут такая красивая вы в таком чудесном лесу. Спасибо)"

"Круть! 🔥 Красивый стиль. Так светло и по-весеннему, действительно. 🌞"