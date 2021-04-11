Солистка The Hardkiss Юлия Санина поделилась трогательными кадрами
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм.
Похоже, что видео артистка записала на территории своего особняка.
Как известно, Юлия с мужем Валерием и сыном Даниилом живут в доме, который занимает около 300 квадратных метров. У звезды есть мини-сад, и небольшой огород, где она выращивает помидоры, зелень и землянику. Также на территории растут сосны и елки.
Так, в свежих сторис она показала птиц, которые свили гнездо на сосне.
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«А у нас, по ходу будет гнездо. Валера, у нас будут птенцы», - говорит Юлия обращаясь к мужу.
Напомним, Санина и Бебко скрывали свои отношения на протяжении пяти лет. Спустя три года после знакомства, в 2011 году пара поженилась.
21 ноября 2015 года у Юлии и Валерия родился сын, который получил имя Данил. Но даже появление малыша не смогло оторвать молодую мать от любимой работы. Артистка успевала совмещать уход за ребенком и запись новых хитов.
Отметим, со вторым ребенком Санина не торопится.
"Я знаю, что я карьеристка. Поэтому, наверное, у нас нет второго ребенка до сих пор. И не знаю, появится ли он, потому что я уважаю себя за то, кто я есть, чего я достигла. И мне нравится пока баланс между мамой и работающей женщиной", - рассказывала она.
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