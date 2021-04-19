Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась кадрами с тренировки
Как передает Politeka.net, после участия в «Танцях з зірками», где артистка заняла почетное второе место, Юлия решила не бросать танцы. Она регулярно посещает тренировки, совершенствуя свой талант в разных танцевальных направлениях. Она не раз показывала, как училась хип-хопу. На занятия она ходила вместе с еще одной звездой шоу Аленой Шоптенко, которая также хотела прокачаться в этом направлении.
В этот раз Юлия выбрала более активный и динамичный танец. С ней занималась известная танцовщица, которая ставит хореографию для клипов украинских звезд. Юля очень красиво двигалась. Было видно, что «Танці з зірками» не прошли даром.
«В любой непонятной ситуации танцуй», - подписала видео звезда.
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На второй сторис Санина продемонстрировала чудеса растяжки. Она свернулась в неестественную позу на полу, достав своей ногой до головы.
«Ищу выход из положения», - шуточно подписала снимок звезда.
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