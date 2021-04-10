Чоловік солістка The Hardkiss Юлії Саніної креативний продюсером і гітарист групи Валерій Бебко поділився кадрами сімейного дозвілля

Як передає Politeka.net, музикант опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

Валерій Бебко показав кадри сімейного дозвілля, захопивши користувачів мережі. Подружжя є любителями активного відпочинку. Цього разу вони були відображені на мопеді.

Знімки захопили пользвателей мережі.

"Ой і Даня", "ви такі милі", "Якщо любов, то тільки така", "Які ви класні", "Обожнюю вашу сім'ю", "Ну просто кращі", – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, під час нещодавньої відпустки в Єгипті Саніна з родиною каталася на баггі. Як зізнаючись співачка, раніше від однієї думки про активні екскурсії з дитиною у неї починав смикатися очей. Але з часом все змінилося.

"Змінний одяг, їжа, щось смачненьке в дорогу, планшет з мультиками, іграшки, на випадок, якщо йому стане нудно, денний сон за розкладом... Я так мріяла показати дитині все те, що подобається мені. Коли ж йому стане це цікаво?! І ось! Ура! Мій дорогий 5-річна, нарешті стало легше і тобі стало цікаво! Як же багато чудесного в цьому світі», - розповіла вона.

Нагадаємо, Саніна і Бебко приховували свої стосунки протягом п'яти років. Через три роки після знайомства, в 2011 році пара одружилася.

21 листопада 2015 року у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило. Але навіть поява малюка не змогло відірвати молоду матір від улюбленої роботи. Артистка встигала поєднувати догляд за дитиною і запис нових хітів.

Нагадаємо, що безтурботна Саніна подражнила Кароль і показала, як дуріє з Монатіком за лаштунками "Голосу країни": "Ля-ля-ля, Куди я...".

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