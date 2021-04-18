Солістка гурту The Hardkiss і півфіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна показала новий образ з короткою стрижкою

Відома українська виконавиця взяла участь у зйомках нового епізоду шоу "Голос країни". У своєму Instagram Юлія поділилася кадрами зі знімального майданчика.

18 квітня відбувся півфінал проекту. З цієї нагоди Саніна прийшла допомогти учасниці KOLA з команди Дмитра Монатіка. Виконавиці виступили дуетом.

Для цього номера Саніна зазнала кардинального перетворення. Так, співачка вийшла на сцену в костюмі з чорного латексу. На ній були обтягуючі штани, розкритий плащ і короткий топ. Свою шию артистка прикрасила брутальним ланцюгом.

Однак, ще більш зухвалою виглядала зачіска Саніної. Виконавиця одягла білу перуку зі стрижкою під каре і тим самим кардинально відійшла від свого образу пекучої брюнетки. Завершила її образ фіолетова помада.

"Друзі, всі бачили наш виступ на "Голосі країни"? Чи ні?",- поцікавилася Саніна у своїх сторіз.

Відзначимо, що раніше співачка трохи згадала про вік, коли вчилася в школі.

"У дитинстві у мене не було ні приставки, ні тамагочі, ні тетріса... пізніше, з розповідей валу і друзів я зрозуміла, що ігровий світ - це щось реально прикольне і захоплююче", - розповіла зірка.

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