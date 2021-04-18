Солистка группы The Hardkiss и полуфиналистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала новый образ с короткой стрижкой

Известная украинская исполнительница приняла участие в съемках нового эпизода шоу «Голос країни». В своем Инстаграм Юлия поделилась кадрами со съемочной площадки.

18 апреля состоялся полуфинал проекта. По этому случаю Санина пришла помочь участнице KOLA из команды Дмитрия Монатика. Исполнительницы выступили дуэтом.

Для этого номера Санина претерпела кардинальное преображение. Так, певица вышла на сцену в костюме из черного латекса. На ней были обтягивающие брюки, распахнутый плащ и короткий топ. Свою шею артистка украсила брутальной цепью.

Однако, еще более дерзкой выглядела прическа Саниной. Исполнительница надела белый парик со стрижкой под каре и тем самым кардинально отошла от своего образа жгучей брюнетки. Завершила ее образ фиолетовая помада.

«Друзья, все видели наше выступление на «Голосі країни»? Или нет?», - поинтересовалась Санина в своих Сториз.

Отметим, что ранее певица немного вспомнила о возрасте, когда училась в школе.

«В детстве у меня не было ни приставки, ни тамагочи, ни тетриса… Позже, из рассказов Вала и друзей я поняла, что игровой мир - это что-то реально прикольное и захватывающее», - рассказала звезда.

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