Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка «Танців з зірками» Юлия Санина рассказала о сложном решении, которое ее сильно расстроило

Накануне группа объявила поклонникам неприятную новость: в связи с продлением карантина они были вынуждены перенести свой концерт в Киеве на целый год. Теперь шоу «Десять» состоится не раньше 18 июня 2022 года.

В новом посте на странице группы в Инстаграм Санина рассказала, как тяжело музыкантам далось это решение, пишет Politeka.net.

«Второй день нахожусь в состоянии «ушла в себя», в раздумьях о том... какая у нас все-таки потрясающая публика! Объявить перенос концерта на год - было очень сложным решением. Я не буду подробно описывать состояние, в котором я делала вчерашний пост. Можете себе представить...», - откровенно написала исполнительница.

Она эмоционально поблагодарила поклонников за поддержку, подчеркнув, что сейчас она очень мотивирует музыкантов.

Звезда также поделилась фотографией, на которой позирует в окружении своих одногруппников. Мужчины одеты в черные костюмы, а сама Санина – в бежевое платье с прозрачными рукавами.

Поклонники отреагировали на ее пост новыми словами поддержки.

«Мы всегда с тобой», «Мы с вами, что бы не случилось», «Мы будем ждать сколько нужно, как бы тяжело и грустно это не было», «Юля, все будет!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Санина предстала в новом образе, в котором выступила в эфире "Голос країни" - черном латексном костюме - леггинсах, топике, длинном плаще, и белом парике.

Напомним, что Санина из The Hardkiss показала чудеса растяжки, свернувшись в позу «зю»: «Танці з зірками» не прошли даром.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss покрасовалась в образе с латексом и короткой стрижкой: "Все видели?".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss поделилась неожиданными деталями о своем детстве: "У меня не было...".