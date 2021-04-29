Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, удивила внешностью

Артистка выглядит очень свежо, несмотря на загруженный график, пишет Politeka.net. У Саниной есть несколько простых секретов привлекательности для начала нужно пить побольше воды и отказаться от алкоголя.

Кроме того, звезда рекомендует высыпаться и правильно питаться.

В результате в любом образе звезда выглядит чудесно. А недавно Юлия удивила внешностью с большими глазами. Звезда переборщила с увеличением и стала просто неузнаваемой. Все дело в фильтре, который она применила во время записи смешного видео в Тик-Ток (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

За два часа публикация собрала более 100 лайков и много комментариев.

"Забавно", "самая недооцененная песня", "😱 О, боже! Твои глаза 👀 и брови! Я влюбился 🎶! У вас глубокий се**уальный голос, как меццо-сопрано или альта!) Тина - сопрано 😁", - написали пользователи сети.

Напомним, Юлия Санина родилась 11 октября 1990 года в Киеве в семье музыкантов. С детства она выступала на сцене.

Вместе с мужем, Валерием Бебко, Юлия пела в поп-дуэте Val & Sanina, а позже они сформировали другую группу "The Hardkiss", добавив в музыку тяжелого звучания.

За время работы, коллектив сумел завоевать много наград, а также полюбиться зрителям на Родине и за рубежом.

Напомним, Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но...".

Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" рассказала о принятии тяжелого решения для группы: "Можете себе представить...".

Также Politeka писала, что Санина из "The Hardkiss" облачилась в латекс, дав повод заговорить о себе: "Бомбезный образ".