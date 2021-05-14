Фронтвумен известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина поделилась эксклюзивными кадрами с репетиции

Как передает Politeka.net, триумфаторы музыкальной премии YUNA группа The Hardkiss продолжают готовиться к грандиозному концерту, который будет посвящен 10-летию группы и пройдет на НСК «Олимпийский». Как известно, концерт должен был пройти в мае 2021 года, но из-за карантина его перенесли на лето 2022 года.

Впрочем, The Hardkiss решили не оставлять своих поклонников без подарка и приготовили для них онлайн-презентацию нового альбома. У себя в Инстаграм Юлия поделилась эксклюзивными кадрами с репетиции. Она использовала маску эльфа, превратившись в эльфийку и превратив в сказочное существо своего мужа Вала. Судя по всему, на репетиции группа отрабатывала песню из нового альбома, так как Юлия сняла сторис без звука.

«Не могу палить новую песню. Читай по губам», - подписала видео звезда.

Ранее мы писали, что Юлия Санина вместе с мужем и сыном провела отпуск в Египте. Певица осталась недовольна отпуском, о чем рассказала у себя в Инстаграм.

«Худший отпуск - done ✔ Обычно нам всегда везет, но не в этот раз», - заявила звезда.

Напомним, что Санина из The Hardkiss впечатлила необычной прической рядом с лысым мужем: "Ой, ну такие...".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss впечатлила перевоплощением в кислотном наряде и сеточке: "Ну богиня".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.