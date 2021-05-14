Солістка популярної групи The Hardkiss Юлія Саніна показала стильні образи і своїх одногрупників на престижній премії

Зірка поділилася кадрами з музичної премії YUNA, яка пройшла 12 травня, на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Напередодні The Hardkiss опинилися серед володарів головних статуеток, перемігши в категорії "Краще концертне шоу", а також отримавши звання кращої рок-групи року. У новому пості Саніна показала два різних образи, в яких вона красувалася під час церемонії.

На першому знімку Юлія позувала в оточенні своїх одногрупників, один з яких, є ще й її чоловіком. Вся група позувала в чорному з рідкісними білими елементами. Найоригінальнішим очікувано був наряд Саніної.

На ній була сукня-піджак з незвичайними складками спереду, а також напівпрозорі легінси і туфлі на підборах. Увагу також привертала зачіска співачки, яка заплела волосся в тонкі кіски з білими кінцями.

Другий образ Юлії виявився ще більш яскравим. Так, співачка була одягнена в костюм кислотно-зеленого кольору з топом з напівпрозорої сітки. Зверху вона накинула шкіряний жакет.

Образи Саніної вразили відому українську ведучу Лесю Нікітюк, яка в коментарях написала: «Стиль вогонь».

Шанувальники групи також відреагували на публікацію.

"Юльчик, яка ж ти красуня!", "Другий таакий клаассний мені ця фігура буде сниться відповідаю", "питання на засипку, я одна коли тільки тільки побачила на премії колготки подумала що це "скандал", а виявилося що ні", "Юль, ну ось просто в будь - якому образі чарівна", "Ну богиня", - пишуть люди.

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